En direct

19:26 - Sur quel candidat vont se porter les 22,46% de la Nupes à Corbreuse ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,7% à Corbreuse, contre 23,64% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés à Corbreuse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,46% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,47% pour Yannick Jadot, 1,79% pour Fabien Roussel et 1,79% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - À Corbreuse, une liste Bardella favorite ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections européennes. Les enquêtes d'opinion prédisent une liste Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des européennes 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'approcher de 27% à Corbreuse, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Corbreuse n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Corbreuse C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Corbreuse lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,32%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,74%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 40,82% contre 59,18%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17,78% au premier tour, contre 26,37% pour le binôme LREM. Sur la commune de Corbreuse, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - À Corbreuse, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? À Corbreuse, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,64% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,27% et Yannick Jadot avec 15,3%.

11:45 - Corbreuse : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La démographie et la situation socio-économique de Corbreuse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 111 habitants par km² et un taux de chômage de 7,54%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,23%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 660 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,98%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,0%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Corbreuse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,14% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Corbreuse : ce qu'il faut retenir Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des élections antérieures, les 1 735 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des européennes 2019, 59,34% des inscrits sur les listes électorales de Corbreuse avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 51,48% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Corbreuse Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Corbreuse, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure de pousser les habitants de Corbreuse à ne pas rester chez eux. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 18,36% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.