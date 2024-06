Résultat des européennes aux Granges-le-Roi : l'élection 2024 en direct

La fraction d'électeurs du RN sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. La liste RN devrait s'approcher de 30% aux Granges-le-Roi si la situation décrite par les intentions de vote à l'échelle nationale s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position aux Granges-le-Roi lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,79%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,08%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 41,67% contre 58,33%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 14,64% au premier tour, contre 34,60% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, voyant également le binôme LREM remporter le scrutin.