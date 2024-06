Résultat des européennes à Cormicy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Cormicy, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,47% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,1% à Cormicy, contre 20% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Cormicy Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Cormicy entre Jordan Bardella en 2019 (33,06%) et Marine Le Pen en 2022 (38,53% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 43% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Pourquoi le RN dispose d'un avantage à Cormicy ? Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Cormicy. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 28,25% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,53% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,28%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,41%, devant Emmanuel Macron à 45,59%.

12:45 - 33,06% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Cormicy Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Cormicy, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, cumulant 33,06% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20% et Yannick Jadot à 11,13%. Dans le détail, 205 électeurs l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Cormicy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et socio-économique de Cormicy définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,83%. En outre, le taux de familles propriétaires (77,57%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,56%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 542 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,95%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,52% à Cormicy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes à Cormicy Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 635 personnes en âge de voter à Cormicy, 45,77% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 57,22% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Cormicy : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à Cormicy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,3% au premier tour et seulement 58% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Cormicy cette année ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 22,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,36% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour.