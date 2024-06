Résultat des européennes à Cormoranche-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Cormoranche-sur-Saône scrutés La gauche unie aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,02% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,25% à Cormoranche-sur-Saône, contre 25,78% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Cormoranche-sur-Saône : les 25,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,53% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Cormoranche-sur-Saône ? La liste Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 40% à Cormoranche-sur-Saône si la situation décrite par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Avantage Hayer à Cormoranche-sur-Saône ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Cormoranche-sur-Saône. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 24,89% au 1er round et surtout 60,27% au deuxième sur la circonscription de la zone. Lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,48% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,34% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,12%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 54,68% devant Marine Le Pen (45,32%).

12:45 - Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans à Cormoranche-sur-Saône Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Cormoranche-sur-Saône, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,78% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 25,78%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,6%.

11:45 - Les données démographiques de Cormoranche-sur-Saône révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Cormoranche-sur-Saône comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 502 logements pour 1 162 habitants, la densité de la ville est de 111 habitants/km². Avec 53 entreprises, Cormoranche-sur-Saône se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,16 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 29,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,55% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,66 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Cormoranche-sur-Saône, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Cormoranche-sur-Saône, quelle participation aux précédentes européennes ? Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 1 199 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 440 inscrits sur les listes électorales à Cormoranche-sur-Saône, 45,61% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 54,25% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Cormoranche-sur-Saône, 63,28% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Election à Cormoranche-sur-Saône : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Cormoranche-sur-Saône, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,68% au premier tour et seulement 50,0% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,05% des électeurs de la commune, contre une abstention de 20,82% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.