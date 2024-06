En direct

19:25 - À Grièges, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,18% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,39% pour Yannick Jadot, 2% pour Fabien Roussel et 1,3% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,02% à Grièges, contre 23,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Grièges ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections des députés européens 2024. Si dans toute la France, les sondeurs calculent une progression du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 36% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Grièges ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un joli score pour le RN à Grièges. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 27,52% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 62,74% au second, le plaçant tout en haut à l'échelle municipale (Grièges n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,91% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,91%. Avec 47,92% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,08%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Grièges Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Grièges, avec 26,38%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 23,4% et François-Xavier Bellamy à 10,58%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Grièges : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Grièges, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,33% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,12%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 740 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,47%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,62%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Grièges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,58% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Grièges Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Grièges, 69,94% des votants avaient participé. L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 49,75% dans la commune de Grièges, à comparer avec une participation de 42,57% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Grièges pour les élections européennes À Grièges, la participation sera immanquablement l'une des clés des élections européennes. La guerre en Ukraine et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont susceptibles de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Grièges. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 492 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,62% étaient allés voter, contre une participation de 78,08% au second tour, ce qui représentait 1 165 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,37% au premier tour. Au deuxième tour, 46,5% des électeurs se sont déplacés.