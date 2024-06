Résultat des européennes à Crêches-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,91% contre 34,64% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,58% contre 57,42%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,1% au premier tour, contre 38,58% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Crêches-sur-Saône, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

11:45 - Crêches-sur-Saône : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Crêches-sur-Saône, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 17,77% des résidents sont des enfants, et 10,7% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 152 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,98%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Crêches-sur-Saône mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,09% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.