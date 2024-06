En direct

19:22 - À Cornas, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,02% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,5% à Cornas, contre 18,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cornas pour la liste RN ? Les sondeurs annoncent un RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 36% à Cornas, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Cornas n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Cornas ? C'est probalement la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Cornas lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 29,4% des voix dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,08% contre 51,92%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 24,12% des voix sur place, contre 28,83% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 61,46%.

12:45 - À Cornas, Jordan Bardella en première position en 2019 Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? 26,98% des voix s'étaient portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,96% et François-Xavier Bellamy à 13,49%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi pas moins de 276 électeurs de Cornas.

11:45 - Cornas : démographie et socio-économie impactent les européennes La structure démographique et socio-économique de Cornas façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des européennes. Avec 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,47%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 027 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,05%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Cornas mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,82% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Cornas : ce qu'il faut retenir L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 56,34% dans la commune de Cornas. La participation était de 48,62% il y a dix ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Cornas : quelles perspectives pour les européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Cornas ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 53,18% au premier tour et seulement 49,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Cornas pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 935 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,69% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 85,06% au premier tour, soit 1 646 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.