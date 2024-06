En direct

19:09 - Les 21,83% de la coalition de gauche convoités Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait glané 6,1% à Guilherand-Granges, contre 23,87% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Guilherand-Granges, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,83% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Guilherand-Granges, entre les 23,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,65% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori à Guilherand-Granges pour les européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections à l'échelle locale. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Guilherand-Granges. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Guilherand-Granges Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,48% contre 30,12% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,1% contre 58,9%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 18,95% au premier tour, contre 29,65% pour le binôme LREM. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de suffrages, avec 62,92% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Guilherand-Granges Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Guilherand-Granges lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 23,87% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 21,33% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,24%.

11:45 - Guilherand-Granges : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Guilherand-Granges se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 11 203 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 783 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 13,51 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 12,27 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 263 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,24%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2362,09 euros/mois. À Guilherand-Granges, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Guilherand-Granges Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Comment votent généralement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, sur les 4 625 personnes en âge de voter à Guilherand-Granges, 57,00% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 49,71% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Guilherand-Granges ? L'un des critères déterminants du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Guilherand-Granges. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 296 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 21% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,98% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?