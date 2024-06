En direct

19:07 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Bourg-lès-Valence ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections des députés à Bourg-lès-Valence, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,3% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,64% à Bourg-lès-Valence, contre 20,76% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Bourg-lès-Valence ? À Bourg-lès-Valence, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,48% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,61% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour le scrutin européen Ce sont Emmanuel Macron avec 26,84% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,33% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Bourg-lès-Valence. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 22,61%. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 59,92% contre 40,08% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 18,37%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 27,30% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? 22,48% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 20,76% et Yannick Jadot à 17,21%. Le RN avait cumulé ainsi 1490 votants de Bourg-lès-Valence.

11:45 - Bourg-lès-Valence : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bourg-lès-Valence déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 988 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,19%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 127 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 6 616 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,08% et d'une population étrangère de 7,01% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Bourg-lès-Valence mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,43% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Bourg-lès-Valence : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 49,59% des électeurs de Bourg-lès-Valence (Drôme), contre une participation de 43,58% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Bourg-lès-Valence : que retenir des précédentes élections ? La participation sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen à Bourg-lès-Valence. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,07% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 28,67% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,06% au premier tour. Au second tour, 55,39% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Bourg-lès-Valence ? L'inflation et ses conséquences sur la vie des familles sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Bourg-lès-Valence.