Résultat des européennes à Coron : l'élection 2024 en direct

19:33 - Les suffrages de la gauche unie très suivis L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 17,18% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 2,89% à Coron, contre 31,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont choisir les habitants de Coron ? Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Coron. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Coron ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,86% contre 42,18% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,05% contre 62,95%. Le RN ne convainquait pas plus à Coron quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 17,94% au premier tour, contre 49,43% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - À Coron, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le RN n'avait pas séduit à l'époque, la liste Bardella glanant 22,35% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré les plans lepénistes avec 31,02%.

11:45 - Coron : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Coron, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 19,16% des résidents sont des enfants, et 10,98% ont plus de 75 ans. Avec ses 8,94% d'agriculteurs pour 1 547 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,67%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Coron mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,23% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Coron Au cours des consultations politiques précédentes, les 1 576 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 51,89% des votants de Coron (Maine-et-Loire), contre une participation de 41,48% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Coron Le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur clé du scrutin européen 2024 à Coron. L'inflation qui pèse sur le budget des foyers français serait de nature à pousser les électeurs de Coron (49690) à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 155 personnes en âge de voter dans la commune, 20,52% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 17,84% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,59% au premier tour et seulement 56,74% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Coron pour les européennes ?