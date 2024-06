Résultat des européennes à la Plaine : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera une des clés pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Si en France, les intentions de vote prévoient une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à 34% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

La Plaine avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,84%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 33,33% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,99% contre 61,01%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 20,32% au premier tour, contre 45,40% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de la Plaine, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

11:45 - La Plaine : démographie, élections et perspectives d'avenir

La composition démographique et la situation socio-économique de la Plaine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 22,4% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,6% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 10,8%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (1,67%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Plaine mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.