Résultat des européennes à Corpe : l'élection 2024 en direct

17:24 - Résultat favorable au RN à Corpe ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Corpe. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 30,19% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,66% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,67%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,67%, devant Emmanuel Macron à 43,33%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Corpe Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Corpe, avec 32,03%, soit 98 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 17,97% et Yannick Jadot à 10,46%.

11:45 - Corpe : démographie, élections et stratégies politiques Comment les électeurs de Corpe peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,36% et une densité de population de 62 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 317 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,41%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Corpe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - À Corpe, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,31% dans la commune de Corpe, contre une abstention de 55,99% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Corpe pour les européennes L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement l'abstention à Corpe. La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des familles, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine sont par exemple capables d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Corpe. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 667 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,99% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 16,04% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,76% au premier tour. Au deuxième tour, 56,93% des électeurs ne se sont pas déplacés.