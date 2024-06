Résultat des européennes à Corsept : l'élection 2024 en direct

11:45 - Corsept : quand les données démographiques façonnent les urnes

À Corsept, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 114 habitants/km² et 49,19% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,17% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (90,24%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 998 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Corsept mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,55% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.