Résultat des européennes à Paimbœuf : l'élection 2024 en direct

Avec 21,14%, c'est un résultat trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Paimbœuf au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 25,51% et 25,44% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 57,08% contre 42,92% pour Le Pen au deuxième round sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,69%, alors que les candidats Nupes obtiendront 36,13% des voix. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Le poids démographique et économique de Paimbœuf aux européennes

La démographie et la situation socio-économique de Paimbœuf contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 17,21% et une densité de population de 1598 habitants par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2042,41 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,68%) et le nombre de résidences HLM (15,38% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Paimbœuf mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,2% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.