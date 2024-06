Résultat des européennes à Saint-Viaud : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les européennes à l'époque. Le bulletin cumulait 26,1% des suffrages, soit 231 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 21,36% et Yannick Jadot à 12,43%.

11:45 - Saint-Viaud : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les électeurs de Saint-Viaud peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,93%. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (86,7%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 971 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) et le nombre de résidences HLM (2,65% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Viaud mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,12% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.