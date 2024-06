Résultat des européennes à Cossé-le-Vivien : l'élection 2024 en direct

Cossé-le-Vivien avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 17,66%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 42,43% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 28,3% contre 71,7%. Le RN ne convainquait pas plus à Cossé-le-Vivien quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 8,73% au premier tour, contre 52,47% pour le binôme Divers centre. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

11:45 - Cossé-le-Vivien : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et socio-économique de Cossé-le-Vivien détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 19,98% des résidents sont des enfants, et 26,63% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,73%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 325 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (8,51% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Cossé-le-Vivien mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,72% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.