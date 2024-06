Résultat des européennes à Méral : l'élection 2024 en direct

En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 3,03% à Méral, contre 25,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Méral, le binôme Nupes avait en effet glané 23,36% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Méral, entre les 25,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,79% de LREM au premier tour des législatives…

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prédite par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à près de 30% à Méral. Un verdict qui semble coller avec les électeurs déjà conquis par le mouvement dans la ville entre les européennes 2019 (16,67%) et Marine Le Pen en 2022 (23,81% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 7 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Les inscrits de Méral plutôt favorables à Macron en 2022

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Méral lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,9%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,81%. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,73% contre 61,27%. Le RN ne convainquait pas plus à Méral un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,95% au premier tour, contre 26,79% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Méral, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.