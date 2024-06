Résultat des européennes à Couëtron-au-Perche : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Couëtron-au-Perche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,87% des voix dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 9,07% à Couëtron-au-Perche, contre 19,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Couëtron-au-Perche ? À Couëtron-au-Perche, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,89% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,61% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Rassemblement à Couëtron-au-Perche ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Couëtron-au-Perche. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 26,45% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,61% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,63%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,07%, devant Emmanuel Macron à 49,93%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Couëtron-au-Perche Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Couëtron-au-Perche, avec 28,89%, soit 156 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,26% et François-Xavier Bellamy à 11,3%.

11:45 - Couëtron-au-Perche : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Couëtron-au-Perche, les élections sont en cours. Avec ses 15,31% d'agriculteurs pour 1 028 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 56 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 325 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 27 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,75 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 43,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 60,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 896,01 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, à Couëtron-au-Perche, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Couëtron-au-Perche : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? En 2019, durant les élections européennes, sur les 585 inscrits sur les listes électorales à Couëtron-au-Perche, 39,57% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,19% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Couëtron-au-Perche : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation à Couëtron-au-Perche. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 942 personnes en âge de voter dans la commune, 23,46% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,31% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,61% au premier tour et seulement 50,85% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait inciter les habitants de Couëtron-au-Perche à s'intéresser plus fortement de l'élection.