Résultat des européennes à Saint-Saturnin : l'élection 2024 en direct

Analyse démographique des élections européennes à Saint-Saturnin

La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Saturnin déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,31% et une densité de population de 257 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 018 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (5,56% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Saturnin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,51% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.