En direct

19:10 - À Courcelles-lès-Lens, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes sera celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,26% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 2,95% à Courcelles-lès-Lens, contre 9,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - La liste RN favorite à Courcelles-lès-Lens pour les européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Courcelles-lès-Lens semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Courcelles-lès-Lens Le résultat du scrutin le plus récent est un élément intéressant au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un bon score pour le RN à Courcelles-lès-Lens. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 53,00% au premier round et surtout 58,34% au deuxième, lui assurant d'être au sommet à l'échelon communal (Courcelles-lès-Lens ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré plus de voix aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La présidente de la formation avait accumulé 45,66% au 1er tour et 64,23% au second dans la commune.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 1091 électeurs de Courcelles-lès-Lens avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, séduisait 51,98% des votes contre Manon Aubry à 9,96% et Nathalie Loiseau à 9,15%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Courcelles-lès-Lens À Courcelles-lès-Lens, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,37% et une densité de population de 1342 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2005,25 €/mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,29%) et le nombre de résidences HLM (26,72% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Courcelles-lès-Lens mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,14% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Courcelles-lès-Lens La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%. L'observation des scrutins européens passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les élections européennes de 2019, 2 196 personnes aptes à voter à Courcelles-lès-Lens avaient pris part à l'élection (soit 47,71%), à comparer avec une participation de 38,16% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Courcelles-lès-Lens : quel sera le taux d'abstention ? La participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Courcelles-lès-Lens. L'inflation cumulée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient sont de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Courcelles-lès-Lens. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,34% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,45% au premier tour, ce qui représentait 3 568 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 37,97% au premier tour. Au deuxième tour, 38,81% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Courcelles-lès-Lens ?