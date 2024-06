En direct

19:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Flers-en-Escrebieux ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,21% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 3,31% à Flers-en-Escrebieux, contre 9,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 9,97% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 17,58% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,43% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Flers-en-Escrebieux ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Enseignement clé pour ce dimanche : Flers-en-Escrebieux fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 44,76% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 41,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Flers-en-Escrebieux ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un beau démarrage pour le RN à Flers-en-Escrebieux. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 35,88% au 1er round avant un formidable 62,96% au second (Flers-en-Escrebieux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,38% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 25,15% et Emmanuel Macron troisième avec 17,58%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 61,89%, devant Emmanuel Macron à 38,11%.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 799 électeurs de Flers-en-Escrebieux avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 44,76% des votes devant Nathalie Loiseau à 9,97% et Yannick Jadot à 9,8%.

11:45 - Flers-en-Escrebieux : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Flers-en-Escrebieux, le scrutin est en cours. Avec ses 5 642 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 330 entreprises, Flers-en-Escrebieux offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (77,69 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 209 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,23%, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 184 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 20,72%, révélant une situation économique instable. À Flers-en-Escrebieux, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Flers-en-Escrebieux : analyse du taux de participation aux élections européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 1 869 personnes en âge de voter à Flers-en-Escrebieux, 47,43% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 59,65% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Flers-en-Escrebieux : la participation en question À Flers-en-Escrebieux, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Les jeunes manifestent généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,73% au sein de la ville, contre une abstention de 26,85% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,33% au premier tour et seulement 59,08% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Flers-en-Escrebieux ?