En direct

19:27 - Qui va bénéficier des 9,74% de la Nupes à Cousances-les-Forges ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 9,74% des voix dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,93% pour Yannick Jadot, 1,15% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 2,21% à Cousances-les-Forges, contre 14,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Cousances-les-Forges pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette européenne. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cousances-les-Forges semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage Rassemblement à Cousances-les-Forges ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment de l'élection suivante. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un joli démarrage pour le RN à Cousances-les-Forges. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 50,60% au 1er round et surtout 62,46% au 2e (Cousances-les-Forges ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un score plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 46,81% au 1er tour et 66,53% au second dans la ville.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Cousances-les-Forges il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes il y a cinq ans à Cousances-les-Forges, avec 49,04% des bulletins devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,73% suivie par la liste Yannick Jadot avec 6,04%.

11:45 - Cousances-les-Forges : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Cousances-les-Forges, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 94 habitants/km² et 46,15% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,61% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (20,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 595 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,43%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,79%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cousances-les-Forges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,36% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Cousances-les-Forges : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières européennes, 58,27% des personnes habilitées à voter à Cousances-les-Forges s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 45,43% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Cousances-les-Forges La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Cousances-les-Forges. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des familles cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle sont en mesure d'impacter le taux de participation à Cousances-les-Forges. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 78,86% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,66% au deuxième tour, ce qui représentait 1 006 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,18% au premier tour. Au deuxième tour, 47,21% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cousances-les-Forges ?