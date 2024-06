Résultat des européennes à Coutouvre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Coutouvre ? Une autre interrogation de ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 13,27% des suffrages dans la commune. Un score à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,68% à Coutouvre, contre 17,73% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Coutouvre, une liste Bardella favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Coutouvre semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la localité.

15:02 - Les habitants de Coutouvre penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Coutouvre lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,53%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,68%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44% contre 56%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,84% au premier tour, contre 42,86% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Coutouvre, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Coutouvre Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 114 électeurs de Coutouvre s'étaient tournés vers le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait séduit ainsi 28,08% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,73% et François-Xavier Bellamy à 16,26%.

11:45 - Comment la composition démographique de Coutouvre façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Coutouvre comme partout en France. Avec une population de 1 074 habitants répartis dans 528 logements, cette localité présente une densité de 50 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 37 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 581 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,6 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,17% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 160,69 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Coutouvre participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Coutouvre : quels enseignements ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Lors des précédentes élections européennes, 454 électeurs de Coutouvre avaient participé au vote (soit 58,13%). Le taux de participation était de 44,29% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Coutouvre ? L'un des critères clés de ce scrutin européen sera immanquablement le taux de participation à Coutouvre. Lors du second tour de la présidentielle, 24,43% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,28% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres de faire augmenter la participation à Coutouvre.