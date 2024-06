Résultat des européennes à Montagny : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Montagny, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,43% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,32% à Montagny, contre 17,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les votants de Montagny ? Le score de la liste Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. En regardant la progression du RN prédite par les sondages au niveau national aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci devrait s'élever pas loin des 40% à Montagny. Une projection qui concorde avec les points déjà conquis par le mouvement dans la localité entre les européennes 2019 (31,46%) et Marine Le Pen en 2022 (35,17% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Montagny plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle La présidentielle est sans doute la référence pour estimer la tendance locale. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Montagny. Elle glanait 35,17% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,97% et 12,3% des voix. Pour le second tour du scrutin, c'est également elle qui s'imposait avec 54,84%, devant Emmanuel Macron à 45,16%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,7% des voix sur place, contre 29,98% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (69,63%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Montagny, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, glanant 31,46% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,9% et François-Xavier Bellamy à 15,86%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Montagny : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Montagny comme dans toute la France. Avec ses 11,83% d'agriculteurs pour 1 100 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 67 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 305 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 31 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,18 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,65% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 212,41 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. En somme, à Montagny, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Montagny : les chiffres clés Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, au moment des élections européennes, 47,11% des électeurs de Montagny (Loire) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 57,92% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Montagny Ce dimanche, lors des européennes à Montagny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit russo-ukrainien pourrait potentiellement pousser les électeurs de Montagny à ne pas rester chez eux. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,66% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 20,85% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,56% au premier tour. Au deuxième tour, 55,94% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.