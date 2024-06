Résultat des européennes à Lion-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

Dans la commune de Lion-sur-Mer, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,06% et une densité de population de 504 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 456 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 284 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,6%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,36%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,77%, comme à Lion-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:30 - Abstention à Lion-sur-Mer : quelles perspectives pour les européennes ?

L'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera sans aucun doute le taux d'abstention à Lion-sur-Mer. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,08% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 79,18% au premier tour, ce qui représentait 1 864 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient en effet augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Lion-sur-Mer.