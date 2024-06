Résultat des européennes à Hermanville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Hermanville-sur-Mer

Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 17,49% contre 34,66% pour Emmanuel Macron et 19,14% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 31,77% contre 68,23%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,92%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 32,89% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.