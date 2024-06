En direct

19:27 - Les voix de la gauche unie en question Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 7,3% à Creuzier-le-Neuf, contre 21,46% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Creuzier-le-Neuf, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,51% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Creuzier-le-Neuf ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà forte à Creuzier-le-Neuf entre Jordan Bardella en 2019 (26,39%) et Marine Le Pen en 2022 (30,22% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 36% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Renaissance à Creuzier-le-Neuf ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Creuzier-le-Neuf. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 25,28% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Creuzier-le-Neuf n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 31,32% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 30,22% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,19%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 50,14% devant Marine Le Pen (49,86%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Creuzier-le-Neuf, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 26,39% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,46% et Yannick Jadot à 9,01%. C'étaient alors 123 votants qui avaient été séduits par le RN dans la ville.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Creuzier-le-Neuf : ce qu'il faut retenir La démographie et le profil socio-économique de Creuzier-le-Neuf contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 103 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,88%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 458 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,27%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Creuzier-le-Neuf mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,51% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Creuzier-le-Neuf ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 40,59% dans la commune de Creuzier-le-Neuf. L'abstention était de 49,1% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Creuzier-le-Neuf, 60,97% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de voter à Creuzier-le-Neuf pour les élections européennes À Creuzier-le-Neuf, le taux de participation sera indéniablement un critère clé du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale pourraient en effet inciter les citoyens de Creuzier-le-Neuf à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 14,97% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 14,87% au deuxième tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,13% au premier tour et seulement 58,14% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Creuzier-le-Neuf ?