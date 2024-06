En direct

19:08 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Cusset pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 5,38% à Cusset, contre 21,26% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cusset, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,11% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Cusset, une liste RN favorite ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. À Cusset, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,45% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,67% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Cusset Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,67% contre 29,82% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,88% contre 58,12%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,31% au premier tour, contre 24,12% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 59,07% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - 26,45% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Cusset Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Cusset, avec 26,45% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,26% et Yannick Jadot avec 9,75%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cusset Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cusset montrent des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. Avec 39,28% de population active et une densité de population de 404 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 17,15% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,79%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4 269 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,76%) et le nombre de résidences HLM (19,41% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Cusset mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,2% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Cusset : les chiffres clés Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 46,3% des votants de Cusset (Allier). Le taux d'abstention était de 55,45% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Cusset, 64,23% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Cusset À Cusset, la participation sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen. La flambée des prix qui pèse sur le budget des Français serait en mesure de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Cusset (03300). En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 76,63% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 74,9% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 421 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.