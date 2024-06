Résultat des européennes à Cublize : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Cublize. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 25,26% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Cublize ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,34% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,69%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 53,68%, devant Emmanuel Macron à 46,32%.

11:45 - Analyse socio-économique de Cublize : perspectives électorales

Comment les habitants de Cublize peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 80 habitants par km² et un taux de chômage de 7,41%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 485 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,35%) et le nombre de résidences HLM (4,48% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Cublize mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,28% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.