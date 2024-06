Résultat des européennes à Grandris : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Avantage Renaissance à Grandris ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Grandris avec 26,71% contre 26,87% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,21% contre 53,79%. Le RN ne convainquait pas plus à Grandris un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,9% au premier tour, contre 28,22% pour le binôme LREM. Sur la commune de Grandris, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas percé il y a cinq ans, Jordan Bardella finissant deuxième à 21,35% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 23,7%.

11:45 - Les données démographiques de Grandris révèlent les tendances électorales Dans la commune de Grandris, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Dans le village, 17,3% des résidents sont des enfants, et 31,48% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (64,11%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 420 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,82%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grandris mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grandris ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. En 2019, pendant les élections européennes, 46,47% des électeurs de Grandris avaient déserté les urnes, contre une abstention de 60,44% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Grandris, 66,79% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Grandris ? À Grandris, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur clé de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,47% au premier tour et seulement 57,79% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 819 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,52% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,32% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.