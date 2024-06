Résultat des européennes à Cubzac-les-Ponts : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Cubzac-les-Ponts : une analyse socio-démographique

Dans la commune de Cubzac-les-Ponts, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 266 habitants par km² et 48,44% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 11,22% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 724 € par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 855 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,47%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cubzac-les-Ponts mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,21% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.