En direct

19:09 - À Étaples, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 13,69% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,66% à Étaples, contre 23,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Étaples Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Étaples semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Étaples La communauté des électeurs d'Étaples avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national terminait avec 36,91% au premier round. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 53,84%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 24,03% des voix sur place, contre 38,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,17%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Étaples il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 1235 habitants d'Étaples passés par les urnes s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait enregistré ainsi 38,04% des votes face à Nathalie Loiseau à 23,22% et Yannick Jadot à 7,18%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Étaples : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Étaples est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 930 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 585 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (70,14 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 28,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1921,94 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,23%, synonyme d'une situation économique instable. À Étaples, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Étaples : ce qu'il faut savoir L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 43,37% dans la commune d'Étaples. La participation était de 30,63% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Étaples : la participation au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères clés du scrutin européen à Étaples. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,25% au premier tour. Au second tour, 60,31% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Étaples ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,4% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 30,49% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.