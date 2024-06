En direct

19:25 - À la Bernardière, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait glané 5,79% à la Bernardière, contre 23,33% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à la Bernardière, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,51% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,9% pour Yannick Jadot, 1,54% pour Fabien Roussel et 1,54% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à la Bernardière, entre les 23,33% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à la Bernardière ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à la Bernardière. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de la Bernardière penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans La Bernardière avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,75%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 37,35% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,15% contre 61,85%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 17,45% au premier tour, contre 31,38% pour le binôme Divers droite. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Divers droite finir gagnant.

12:45 - 23,33% pour Nathalie Loiseau en 2019 à la Bernardière Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un score de 22,28%, Bardella avait été distancé lors des élections européennes il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 23,33% des bulletins dans l'urne.

11:45 - Les enjeux locaux de la Bernardière : tour d'horizon démographique Dans la ville de la Bernardière, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 2,98% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (92,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 610 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (3,65%) et le nombre de résidences HLM (1,82% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à la Bernardière mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,33% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Bernardière ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 626 inscrits sur les listes électorales à la Bernardière, 49,1% étaient allés voter. Le taux de participation était de 41,82% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À la Bernardière, 70,29% des électeurs avaient participé.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur La Bernardière À la Bernardière, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 383 personnes en âge de voter dans la commune, 18,22% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 18,93% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,96% au premier tour. Au deuxième tour, 65,15% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?