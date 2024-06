En direct

19:14 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 3,15% à Auchy-les-Mines, contre 11,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Auchy-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,59% pour Yannick Jadot, 4,32% pour Fabien Roussel et 0,78% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Auchy-les-Mines A noter : Auchy-les-Mines compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 48,99% lors du vote européen et Marine Le Pen 48,12% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Vent favorable au RN à Auchy-les-Mines ? Revenir sur le plus récent scrutin livre des enseignements instructifs au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le RN à Auchy-les-Mines. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 45,02% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 59,10% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 48,12% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,5% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 68,61%, devant Emmanuel Macron à 31,39%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 870 votants d'Auchy-les-Mines s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait convaincu ainsi 48,99% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 11,37% et Yannick Jadot à 8,33%.

11:45 - Auchy-les-Mines : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique d'Auchy-les-Mines contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 916 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,0%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,68%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 650 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,44%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,39%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Auchy-les-Mines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,99% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Auchy-les-Mines ? Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 864 personnes en âge de voter à Auchy-les-Mines, 49,44% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,21% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Auchy-les-Mines ? Le niveau de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen à Auchy-les-Mines. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur l'économie mondiale sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Auchy-les-Mines (62138). Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 856 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 27,38% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 28,32% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.