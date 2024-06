Si en France, les sondages d'opinion chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 39% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Cuincy. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la localité avec 29,66% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,38% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 24,02%. Avec 48,42% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,58%.

11:45 - Élections européennes à Cuincy : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et la situation socio-économique de Cuincy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Le taux de chômage à 13,08% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 923 habitants par km² et 43,23% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 380 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,87%) et le nombre de résidences HLM (21,12% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Cuincy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,14% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.