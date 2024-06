Résultat des européennes à Cuzieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Cuzieu ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 3,13% à Cuzieu, contre 24,02% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Cuzieu, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,55% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cuzieu pour le RN de Jordan Bardella ? Les enquêtes d'opinion prévoient une liste RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 40% à Cuzieu, soit dix points de plus également que ses 30,47% au niveau local. Mais Cuzieu n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus risquées.

15:02 - Les inscrits de Cuzieu plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Cuzieu. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 26,42% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains (Cuzieu ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,94% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,3% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,66%. Avec 49,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,47%.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN présentée par Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Cuzieu, avec 30,47% des votes exprimés devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 24,02% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 10,16%.

11:45 - Cuzieu : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Cuzieu façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 129 habitants/km² et 50,67% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 7,31% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (8,4%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 543 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,4%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cuzieu mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,32% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Cuzieu : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, parmi les 543 personnes en âge de voter à Cuzieu, 55,27% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 63,07% pour le scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Participation à Cuzieu : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Cuzieu ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,52% au premier tour et seulement 37,8% au deuxième tour. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 186 personnes en âge de voter dans la ville, 80,61% avaient pris part au vote. La participation était de 76,64% au deuxième tour, soit 909 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.