Résultat des européennes à Saint-André-le-Puy : l'élection 2024 en direct

19:32 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 12,47% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 2,82% à Saint-André-le-Puy, contre 18,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-André-le-Puy pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Saint-André-le-Puy. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les européennes Le verdict du plus récent scrutin semble un précédent intéressant au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Saint-André-le-Puy. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 31,59% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,51% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 55,57%, devant Emmanuel Macron à 44,43%.

12:45 - 34,77% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-André-le-Puy Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-André-le-Puy, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 34,77% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,23% et François-Xavier Bellamy à 11,84%. Ce qui correspond à 185 bulletins dans la cité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Saint-André-le-Puy Quel impact auront les électeurs de Saint-André-le-Puy sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 175 habitants/km² et un taux de chômage de 6,14%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 503 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,05%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,35%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-André-le-Puy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,13% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Saint-André-le-Puy : la mobilisation des habitants aux élections européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 51,02% des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-le-Puy (Loire). L'abstention était de 60,62% en 2014.

09:30 - Abstention à Saint-André-le-Puy : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs des européennes 2024 à Saint-André-le-Puy. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,4% au premier tour et seulement 37,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-André-le-Puy ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 153 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,78% avaient participé à l'élection. La participation était de 77,36% au premier tour, ce qui représentait 892 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.