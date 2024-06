En direct

19:13 - À Cysoing, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité L'autre interrogation de ces européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,31% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,84% à Cysoing, contre 29,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Cysoing : les 29,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,11% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,08% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cysoing pour la liste RN de Jordan Bardella ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Cysoing. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Cysoing ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Cysoing avec 20,21% contre 37,11% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,44% contre 64,56%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,26% au premier tour, contre 37,08% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de votes, avec 65,63% sur l'unique circonscription recouvrant Cysoing.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Cysoing Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Cysoing lors des élections européennes à l'époque, avec 29,3%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,23% des suffrages.

11:45 - Cysoing : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Cysoing est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 26,35% de cadres pour 4 722 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 451 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,54 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 29,19% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,28% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 745,11 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Cysoing, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux élections européennes à Cysoing Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 143 personnes en âge de voter à Cysoing, 44,64% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 52,62% il y a 10 ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Cysoing ? Ce 9 juin, lors des européennes à Cysoing, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français pourraient impacter la participation à Cysoing (59830). Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 3 961 personnes en âge de voter dans la commune, 21,77% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,24% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,95% au premier tour et seulement 50,51% au second tour.