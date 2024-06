Résultat des européennes à D'Huison-Longueville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:25 - Les chiffres de 2022 à retenir pour ce dimanche Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le RN à D'Huison-Longueville. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 28,19% au premier tour et surtout 61,06% au deuxième. Le RN avait battu les candidats étiquetés LFI-PS-PC-EELV (22,78%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (22,59%) au premier tour puis encore Nupes (38,94%) au second (D'Huison-Longueville ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,63% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,21%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,74%, devant Emmanuel Macron à 49,26%.

12:45 - 29,8% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à D'Huison-Longueville Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste portée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à D'Huison-Longueville, avec 29,8% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,93% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,29%.

11:45 - Les défis socio-économiques de D'Huison-Longueville et leurs implications électorales Quel portrait faire de D'Huison-Longueville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 655 logements pour 1 514 habitants, la densité de la ville est de 149 habitants/km². Ses 92 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 465 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 34 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,19 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 37,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 357,53 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, à D'Huison-Longueville, les problématiques locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - À D'Huison-Longueville, quelle abstention aux précédentes européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Au fil des derniers scrutins européens, les 1 538 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 579 inscrits sur les listes électorales à D'Huison-Longueville, 48,44% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 46,58% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à D'Huison-Longueville Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à D'Huison-Longueville. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,07% au premier tour. Au second tour, 54,5% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à D'Huison-Longueville pour les élections européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,04% des électeurs de la ville. L'abstention était de 24,18% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.