En direct

19:17 - À Cerny, que vont décider les supporters de la gauche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,07% à Cerny, contre 17,67% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cerny, le binôme Nupes avait en effet glané 19,44% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Cerny ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Cerny. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour s'attendre à environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Le résultat du test démocratique le plus récent est un indice précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très bon score pour le Rassemblement national à Cerny. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 28,07% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 61,33% au second (Cerny ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,12% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,26%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,88%, devant Emmanuel Macron à 46,12%.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Cerny Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 28,46% des votes étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,67% et Yannick Jadot à 15,64%. Le RN l'avait emporté avec 364 habitants de Cerny passés par les isoloirs.

11:45 - Cerny : élections européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Cerny, le scrutin est en cours. Avec ses 3 345 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 228 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,6 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Cerny incarne une communauté diversifiée, avec ses 143 résidents étrangers, soit 4,27% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 6,29%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2675,15 euros/mois. Pour conclure, à Cerny, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Cerny : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des précédentes élections, les 3 509 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 320 personnes en âge de voter à Cerny, 46,52% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 55,51% pour le scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Cerny ? L'un des facteurs forts des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Cerny. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,63% au premier tour. Au deuxième tour, 44,6% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cerny ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,47% au niveau de la commune, à comparer avec une participation de 76,55% au premier tour, ce qui représentait 1 919 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.