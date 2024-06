Résultat des européennes à Dampierre-en-Burly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Dampierre-en-Burly ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 3,21% à Dampierre-en-Burly, contre 15,85% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Dampierre-en-Burly, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,72% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Dampierre-en-Burly ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste RN entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 45% à Dampierre-en-Burly, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Dampierre-en-Burly plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Dampierre-en-Burly. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 31,77% au premier tour et surtout 61,99% au second. Le RN reléguait derrière lui les prétendants étiquetés Les Républicains (25,38%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 13,72% au premier tour puis encore LREM avec 38,01% au second (Dampierre-en-Burly ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,01% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,19% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,61%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 60,9%, devant Emmanuel Macron à 39,1%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Dampierre-en-Burly en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Dampierre-en-Burly, avec 35,09%, soit 186 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 15,85% et François-Xavier Bellamy à 11,32%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Dampierre-en-Burly : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Dampierre-en-Burly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 431 habitants répartis dans 755 logements, ce village présente une densité de 29 hab par km². Avec 79 entreprises, Dampierre-en-Burly permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,1 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 27,37% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2215,55 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Dampierre-en-Burly, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Européennes passées à Dampierre-en-Burly : état des lieux Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières élections, les 1 466 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, 56,68% des personnes habilitées à participer à une élection à Dampierre-en-Burly avaient participé à l'élection, contre une participation de 44,29% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Dampierre-en-Burly : scrutin en cours À Dampierre-en-Burly, le taux d'abstention constituera sans nul doute un critère décisif de ces élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,26% au premier tour et seulement 49,66% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Dampierre-en-Burly ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 049 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,07% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,73% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.