Résultat des européennes à Nevoy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Nevoy pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,16% des bulletins dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,76% pour Yannick Jadot, 3,66% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 7,31% à Nevoy, contre 20,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Nevoy : 20,46% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,43% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,47% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella font espérer à Nevoy A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes sera très commenté. A noter : Nevoy compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,18% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Nevoy ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Nevoy. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 28,84% au 1er tour et surtout 52,51% au 2e (Nevoy ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La patronne du mouvement avait accumulé 25,33% au 1er tour et 46,67% au deuxième dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Nevoy Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Nevoy, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 28,18% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,46% et Yannick Jadot à 10,86%. Ce sont alors 135 électeurs qui l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Nevoy : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Nevoy, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 156 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 33 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 658 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,02 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 42,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 246,36 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Nevoy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Nevoy : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Nevoy, 63,19% des habitants avaient voté. Au cours des dernières années, les 1 177 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 508 personnes en âge de voter à Nevoy, 55,89% avaient participé au vote. La participation était de 50,33% lors des européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Nevoy Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère important du scrutin européen 2024 à Nevoy. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,49% au premier tour et seulement 47,63% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,7% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 19,7% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.