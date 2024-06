Résultat des européennes à Saint-Gondon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 11,63% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,45% à Saint-Gondon, contre 19,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Gondon avant les européennes Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Gondon semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Gondon Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Gondon. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 41,61% au 1er tour avant un formidable 58,50% au deuxième, lui assurant d'être tout en haut du paysage municipal sur la circonscription couvrant la zone. Il a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 31,97% au premier tour et 54,21% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 35,73% des voix, devant Nathalie Loiseau à 19,39% et François-Xavier Bellamy à 10,68%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Gondon aux européennes Dans les rues de Saint-Gondon, les élections sont en cours. Avec ses 1 063 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 53 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (77,33 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 37,69% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 556,78 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Gondon manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Saint-Gondon : quel était le niveau de participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 1 080 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 40,56% des votants de Saint-Gondon (Loiret). Le taux d'abstention était de 49,7% il y a dix ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Gondon, 56,32% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Gondon : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Gondon ? Le conflit militaire entre Israël et la Palestine serait notamment susceptible de ramener les habitants de Saint-Gondon dans les isoloirs. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 813 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,81% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,59% au second tour, soit 656 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.