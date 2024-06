Résultat des européennes à Dargnies : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Avantage RN à Dargnies ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Dargnies. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 32,87% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Dargnies n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,36% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,02%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 66,12%, devant Emmanuel Macron à 33,88%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 185 habitants de Dargnies passés par les isoloirs s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré 42,33% des voix face à Manon Aubry à 11,67% et Nathalie Loiseau à 10,98%.

11:45 - Comment la composition démographique de Dargnies façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Dargnies peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 20,2%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (66,04%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (29,64%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 443 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,57%) et le nombre de résidences HLM (13,43% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Dargnies mettent en avant une diversité de qualifications, avec 10,63% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Dargnies : ce qu'il faut savoir Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%. Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,7% au sein de Dargnies. Le taux de participation était de 40,19% pour les européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Dargnies Ce 9 juin, lors des européennes à Dargnies, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit russo-ukrainien pourrait en effet de faire augmenter le taux de participation à Dargnies. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 888 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,34% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,77% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour. Au second tour, 51,79% des citoyens ne se sont pas déplacés.