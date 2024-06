Résultat des européennes à Woincourt : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La numéro 1 du Rassemblement national prenait les devants avec 37,21% au 1er tour. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 19,97% et 18,33% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 64,31%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 24,22% des votes sur place, contre 44,19% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,89%.

11:45 - Les données démographiques de Woincourt révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Woincourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 13,24% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 35,54% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (29,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 537 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,76%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (10,58%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Woincourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 48,9% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.