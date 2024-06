En direct

19:13 - À Dechy, quels seront les reports du score Nupes ? L'autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Dechy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 43,04% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,59% à Dechy, contre 6,98% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Dechy : 6,98% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 15,17% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 10,17% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Dechy, un favori aux européennes ? Le score obtenu par la liste Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens 2024 localement. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Dechy. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi anticiper 52% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Dechy La communauté électorale de Dechy avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La candidate du parti d'extrême droite écrasait le match avec 43,27% au premier tour. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle l'avait aussi emporté avec 65,06%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 35,47% des voix sur place, contre 43,04% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 53,28%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Dechy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite séduisait 42,62% des voix, face à Ian Brossat à 9,11% et Manon Aubry à 9,05%.

11:45 - Analyse socio-économique de Dechy : perspectives électorales Dans la commune de Dechy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,4% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 901 euros/an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (20,65%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,7%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Dechy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,35% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Dechy : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Au cours des derniers scrutins européens, les 5 384 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 1 717 personnes en âge de voter à Dechy, 48,26% étaient allées voter. Le taux de participation était de 35,67% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Dechy, 74,56% des habitants avaient participé.

09:30 - Participation à Dechy : quelles perspectives pour les européennes ? Le niveau de participation sera indiscutablement un facteur important des élections européennes à Dechy. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,2% dans l'agglomération, contre une participation de 68,27% au deuxième tour, ce qui représentait 2 448 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,61% au premier tour et seulement 38,75% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Dechy ? Les jeunes montrent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?