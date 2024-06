En direct

19:08 - À Sin-le-Noble, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté L'autre incertitude qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sin-le-Noble, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,82% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,88% à Sin-le-Noble, contre 12,48% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Sin-le-Noble ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sin-le-Noble semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir L'élection du président de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle engrangeait 37,84% au 1er round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,93% et 18,9% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 59,89%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 34,11% des suffrages sur place, contre 34,82% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,55%.

12:45 - À Sin-le-Noble, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui terminait en tête des élections européennes il y a cinq ans à Sin-le-Noble, avec 38,7% des électeurs devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 12,48% suivie par la liste Manon Aubry avec 9,29%.

11:45 - Les données démographiques de Sin-le-Noble révèlent les tendances électorales A mi-chemin des européennes, Sin-le-Noble foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 603 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 638 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 4 329 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,86 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 598 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,87%, Sin-le-Noble est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2036,98 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,72%, révélant une situation économique mitigée. À Sin-le-Noble, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Sin-le-Noble : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 15 705 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 45,33% des personnes habilitées à voter à Sin-le-Noble avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 34,16% lors du scrutin de 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Sin-le-Noble ? À Sin-le-Noble, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,94% des votants de la commune. Le taux de participation était de 67,5% au premier tour, soit 7 253 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. La guerre au Moyen-Orient serait notamment susceptible de ramener les citoyens de Sin-le-Noble vers les urnes.