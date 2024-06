Résultat des européennes à Denée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Denée convoité à gauche L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Denée, le binôme Nupes avait en effet glané 32,47% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 9,46% à Denée, contre 23,49% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 23,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Denée ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement européen. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Denée semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la localité.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Denée ? Chez les électeurs de Denée, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 16,81%, la patronne du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,57% et 21,44% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 68,69% contre 31,31% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,59%, alors que les candidats LREM réuniront 37,05% des voix. Denée optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 53,92%.

12:45 - À Denée, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Denée lors des précédentes européennes, avec 23,49% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 19,41% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,48%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Denée aux élections européennes Quel impact auront les habitants de Denée sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,5%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 709 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,38%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,2%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Denée mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,58% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Denée Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 58,1% des votants de Denée, contre un taux de participation de 50,19% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Denée À Denée, l'un des facteurs principaux de ces européennes sera indéniablement le niveau d'abstention. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,33% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 17,37% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 37,59% au premier tour. Au second tour, 39,44% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient par exemple susceptibles d'impacter la participation à Denée.