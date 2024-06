En direct

19:12 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Mûrs-Erigné convoité à gauche La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Mûrs-Erigné, le binôme Nupes avait en effet glané 29,6% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 7,27% à Mûrs-Erigné, contre 29,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Mûrs-Erigné : les 29,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,36% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 41,96% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Mûrs-Erigné ? Les enquêtes d'opinion dessinent un RN à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 24% à Mûrs-Erigné, soit dix points de plus également que ses 14,49% au niveau local. Mais Mûrs-Erigné n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Mûrs-Erigné ? Marine Le Pen était largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 15,63% contre 37,36% pour Emmanuel Macron et 20,39% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron terminant à 72,6% contre 27,4% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,53%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 41,96% des voix. Mûrs-Erigné se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 58,24%.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans à Mûrs-Erigné Se retourner sur le dernier test semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans les deux premiers aux européennes de l'époque à Mûrs-Erigné. Le candidat terminait troisième, avec 14,49%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,97% et Yannick Jadot avec 18,53%.

11:45 - Comment la composition démographique de Mûrs-Erigné façonne les résultats électoraux ? Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Mûrs-Erigné, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 5 935 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 338 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,38 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 37,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 974,35 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Mûrs-Erigné manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Mûrs-Erigné : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 43,14% des personnes habilitées à participer à une élection à Mûrs-Erigné avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,27% il y a 10 ans. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Mûrs-Erigné : quelles perspectives pour les élections européennes ? Le niveau de participation constituera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin européen à Mûrs-Erigné. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,93% au premier tour et seulement 53,93% au deuxième tour. Pour le second tour de la présidentielle, 78,77% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient participé à l'élection. La participation était de 78,92% au premier tour, c'est-à-dire 3 650 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.