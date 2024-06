En direct

19:07 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Épinal pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 6,61% à Épinal, contre 24,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Épinal, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,84% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le RN favori à Épinal pour les européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. On note que Épinal compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers chiffres à Épinal Ce sont Emmanuel Macron avec 29,88% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,34% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Épinal. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 20,43%. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 64,04% contre 35,96% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,74%, alors que les candidats Les Républicains réuniront 33,83% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Épinal plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 14,41% des suffrages, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,41%, vainqueure ici même.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Épinal aux élections européennes Dans la commune d'Épinal, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 539 hab/km² et 41,8% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 17,93% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (63,03%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 9 223 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,00% et d'une population immigrée de 10,18% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,54% à Épinal, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Épinal : facteurs et implications Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 33 633 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les élections européennes, 53,07% des inscrits sur les listes électorales d'Épinal (Vosges) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 59,97% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Épinal pour les européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Épinal ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,93% au premier tour. Au second tour, 38,82% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Épinal pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,11% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec une participation de 68,18% au premier tour, ce qui représentait 14 542 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.